Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Geburtstagsfeier aufgelöst

Ludwigsburg (ots)

Trotz der geltenden Corona-Verordnung fand am Montag gegen 18.40 Uhr in der Markgröninger Straße in Ludwigsburg-Eglosheim in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Geburtstagsfeier statt. Eine Bürgerin war auf das Geschehen aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten in der betreffenden Wohnung letztendlich sieben Erwachsene, zwei Jugendliche und zwölf Kinder unter 14 Jahren antreffen. Die Geburtstagsfeier wurde umgehend aufgelöst. Die Personen, die aus insgesamt fünf Haushalten stammen, müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell