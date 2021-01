Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfall mit zwei Verletzten auf der B 295

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 19.50 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Weil der Stadt und Renningen zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 27 Jahre alter Dacia-Fahrer war von Weil der Stadt in Richtung Renningen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Kreisstraße 1007 verlor er, vermutlich da die Straße mit Schneematsch bedeckt war und der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, die Kontrolle über seinen PKW und kam ins Schleudern. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte der Dacia mit dem Alfa Romeo eines 37-Jährigen. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

