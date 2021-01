Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Von der L 1115 kommend ist ein unbekannter Autofahrer am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr im "Storchenkreisel" am Ortseingang von Großbottwar an der Ausfahrt zur L 1100 von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten geprallt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen zufolge soll es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen älteren, blauen Mercedes der C-Klasse handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, entgegen.

