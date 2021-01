Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verteilerkasten umgefahren

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr im Einmündungsbereich Posener Straße/Berliner Straße. Der bislang unbekannte Fahrer eines größeren silberfarbenen Pkw war auf der abschüssigen, verschneiten Posner Straße unterwegs, geriet in der dortigen Rechtskurve ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Verteilerkasten und richtete etwa 2.500 Euro Sachschaden an. Im Anschluss soll der Verteilerkasten durch zwei Personen wieder aufgerichtet worden sein und der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell