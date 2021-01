Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar/ Poppenweiler/ K1695: Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht mit leichtverletzter 25-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte 25-jährige VW-Lenkerin und etwa 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr auf der Kreisstraße 1695 (K1695) zwischen Marbach am Neckar und Poppenweiler. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker setzte mit seinem silbernen Pkw aus einem Feldweg rückwärts auf die Fahrbahn und achtete dabei offensichtlich nicht auf den Straßenverkehr. Die 25-Jährige musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stark bremsen, geriet aufgrund der Schneeglätte ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie mit ihrem VW dann gegen eine Mauer. Der unbekannte silberne Pkw entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die junge Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum silbernen Pkw machen können. Diese können sich unter Tel. 07144 900 0 an das Polizeirevier wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell