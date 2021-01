Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Unfallflucht zwischen Hohenhaslach und Horrheim

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Sachsenheim-Hohenhaslach und Vaihingen/Enz-Horrheim zu einer Unfallflucht. Ein 27 Jahre alter Mercedes-Fahrer war mit seinem 53-jährigen Beifahrer in Richtung Horrheim unterwegs. In einer scharfen Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Fahrbahnmitte entgegen. Der 27-Jährige wich hierauf nach rechts aus und versuchte anschließend gegen zu lenken. Dies führte wohl dazu, dass der PKW über die Fahrbahn in die Böschung schleuderte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes in Richtung Hohenhaslach fort. Beide Insassen im Mercedes erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L 1106 kurzzeitig voll gesperrt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Geflüchteten geben können.

