Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Die Polizei sucht Zeugen nach Abzocke

Ludwigsburg (ots)

Ein Ehepaar war am Sonntagvormittag in seiner Wohnung in der Brucknerstraße in Ludwigsburg plötzlich ohne Strom. Über das Internet verständigten sie einen Notdienst. Der vermeintliche Elektriker kam in der Zeit von 13:30 Uhr und 13:50 Uhr vor Ort. Nach zehnminütiger Überprüfung stellte er einen "Defekt" fest, konnte diesen aber angeblich nicht beheben. Für seine Feststellungen stellte er etwa 730 Euro in Rechnung, die durch das Ehepaar auch bezahlt wurden. Bei dem bislang unbekannten Täter soll es sich um einen etwa 30-35 Jahre alten schlanken Mann handeln, etwa 180 cm groß mit dunklem Teint und gepflegtem Aussehen. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug einen grauen Overall und führte Überprüfungskabel sowie ein Klemmbrett mit. Der Mann war mutmaßlich mit einem silbernen Kombi in die Brucknerstraße vor Ort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

