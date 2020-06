Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B483

Ennepetal (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam am 20.06.2020 um 00:45 Uhr ein Pkw aus bisher ungeklärten Gründen in Königsfeld, Höhe der Hausnummer 154 in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sowohl die 39-jährige Fahrerin als auch ihr 40-jähriger Begleiter wurden hierdurch leicht verletzt.

