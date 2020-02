Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 22-Jähriger löste Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots)

Einen Einsatz mit vier Streifenwagen löste ein 22-Jähriger am Montagmorgen auf der Kaiserallee aus. Gegen 09.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann mit zwei Gewehren in die Straßenbahn der Linie S2 eingestiegen sei. Der Fahrer stoppte die Bahn an der Haltestelle Mühlburger Tor. Die Beamten konnten den Mann festnehmen. Wie sich herausstellte hatte er sich ein Faschingskostüm in Form einer nachempfundenen Schutzweste mit der Aufschrift "FBI" besorgt. Bei sich trug er eine Spielzeugpistole und ein Softairwaffe, die einem Sturmgewehr täuschend ähnlich sieht. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten noch Munition für die Softairwaffe und zwei Taschenmesser. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige einem Facharzt vorgestellt. Er muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Aufgrund des polizeilichen Einsatzes kam es zu kurzzeitigen Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

