POL-LB: Gerlingen: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 07.40 Uhr auf der Kreisstraße 1657 zwischen Leonberg und Gerlingen ereignete. Ein 28 Jahre alter Hyundai-Lenker war auf der Kreisstraße in Richtung Gerlingen unterwegs und ist dort, nachdem er die Autobahnbrücke (BAB 81) überquert hatte, im Bereich einer Baustelleneinfahrt mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine zusammengestoßen. Der 62-jährige Fahrer der Arbeitsmaschine räumte zu diesem Zeitpunkt gerade Schnee aus der Baustelleinfahrt. Der Verkehr wird in diesem Bereich durch eine Behelfsampel geregelt. Da widersprüchliche Angaben zu den jeweiligen Ampelphasen im Raum stehen, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Hyundai des 28-Jährigen war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

