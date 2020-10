Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargatach: BMW beschädigt und geflüchtet

Einen in der Sachsenäckerstraße in Heilbronn-Neckargartach abgestellten BMW, beschädigte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer mit einem ebenso unbekannten Fahrzeug. Der Unfall wurde am Sonntag, gegen 17.40 Uhr bei der Polizei gemeldet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Lkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein langer Kratzer an der Seite eines Lkws sowie ein beschädigter Außenspiegel sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in der Heilbronner Richard-Wagner-Straße. Der Lkw wurde dort am Freitagabend, gegen 20 Uhr, in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 40 ordnungsgemäß abgestellt. Der Schaden wurde am Montagmorgen entdeckt und beziffert sich auf rund 3.000 Euro. Gemeldet hat sich der unbekannte Unfallverursacher bislang nicht. Die Polizei hofft auf Zeugen. Diese werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Abstatt: "Enkel-Trick" - Versuch erfolglos

Leider kommt es immer wieder zu dem sogenannten "Enkel-Trick", bei dem sich Betrüger als vermeintliche Verwandte das Vertrauen älterer Personen erschleichen und diese um Geld bitten - so auch am Montag in Abstatt, als ein unbekannter Täter bei einer 88-Jährigen versuchte, Geld von ihr zu erlangen. Grund für seine Bitte seien die Reparaturkosten, die für einen Totalschaden seines PKWs bei einem angeblichen Verkehrsunfall entstanden seien. Die 88-Jährige konnte den unbekannten Täter jedoch als Betrüger entlarven. Die Lage wird meist äußerst dringlich dargestellt und die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Die Polizei rät bei Anrufen zu Misstrauen, bei denen sich die Person nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert. Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen. Sollte Ihnen ein Anruf verdächtig erscheinen, verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Schwaigern: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich in dem Zeitraum von Samstag, den 10.Oktober, gegen 14:00 Uhr, und Sonntag, den 18. Oktober, 15:45 Uhr, Zugang zu einem Haus in Schwaigern in der Straße Im Eselsberg. Im Inneren wurden Schubladen und Schränke durchwühlt aber offenbar nichts entwendet. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Brand eines Bauwagens

Am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, kam es zum Brand eines Bauwagens in der Hans-Rießer-Straße in Heilbronn. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Über die Brandursache gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Insgesamt entstand hierbei ein Schaden von circa 2.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell