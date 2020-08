FW-BN: Unwetter über Bonn, 1. Folgemeldung Stand 22:45 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bundesstadt Bonn, 12.08.2020 seit 18:20 Uhr

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sind weiterhin im Großeinsatz. Die zahlreichen Notrufe in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit der Abnahme des Starkregens spürbar weniger geworden. Das Bürgertelefon ist jedoch weiterhin zur meldung von Unwetterschäden unter der Rufnummer 0228/ 71 71 71 erreichbar. Mit Stand 22:45 Uhr wurden der Feuerwehr Bonn 401 unwetterbedingte Einsatzstellen gemeldet, die sukzessive abgearbeitet werden.

Besondere Einsätze:

-Überörtliche Hilfe bei Brand in Wachtberg (Rhein-Sieg-Kreis)- In der Frühphase des Unwetters unterstützte die Feuerwehr Bonn mit einer Drehleiter in der Nachbargemeinde bei der Bekämpfung eines Dachstuhlbrandes.

-Eingeschlossene Autofahrerin am Rosenburgweg- Sturzbachartig floss das Wasser durch die Straßen von Bonn Kessenich und schlossen eine Autofahrerin in ihrem PKW ein. Aufgrund von großen Schutt- und Geröllmengen die das Wasser mit sich trug und auf den Straßen ablud, mussten sich geländegängige Fahrzeuge der Feuerwehr den Weg zu der Frau bahnen. Sie konnte unverletzt aus ihrem Fahrzeug befreit werden und in Sicherheit gebracht werden.

In der Verlängerung des Rosenburgwegs werden zahlreiche Sandsäcke zur Sicherung der Straße verbaut, und um das weiterhin fließende Wasser umzuleiten. Durch verlegte Kanaleinläufe wurden zahlreiche Keller unter Wasser gesetzt. Das Geröll wird mit schwerem Gerät aus den Straßen geräumt.

-Brennender Ast auf der Oberleitung der Deutschen Bahn- Ein Ast stürzte auf die Bahnstrecke der Deutschen Bahn im Bereich der Dottendorfer Straße und fing aufgrund der unter Spannung stehenden Oberleitung an zu brennen. Nach erfolgter Streckensperrung und Erdung der Oberleitung konnte der Ast von der Feuerwehr entfernt werden.

-Laubenbrand in Rüngsdorf- Zahlreiche Anrufer meldeten einen Gebäudebrand in der Nähe des Bad-Godesberger Bahnhofes. Die ersten Meldungen, dass eine Wohnung brenne und noch eine Person vermisst werde bestätigte sich zum Glück nicht. Im Hinterhof brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung die von der Berufsfeuerwehr gelöscht wurde.

