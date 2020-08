Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Erfolgreiche Suche nach Person im Rhein

Bonn

Rheinstrom Bonn/Rhein-Sieg-Kreis - 08.08.2020, 21.54 Uhr: Kurz vor 22 Uhr erreichte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn ein Notruf, in dem eine vermisste Person im Rheinstrom gemeldet wurde. Gemäß Einsatzkonzept "Wasserrettung Rhein" wurden daraufhin zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis entsandt. Sowohl wasser- als auch landseitig lief eine großflächige Suche nach der Person, diese konnte nach circa einer halben Stunde, Höhe Herseler Werth von einem Boot der DLRG aufgenommen werden. Anschließend erfolgte die Übernahme durch das Bonner Mehrzweckboot und die Übergabe an den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung an Land. Im Einsatz waren insgesamt über 40 Kräfte der Feuer- und Rettungswache 2 mit dem Feuerlöschboot und dem Mehrzweckboot, Kräfte der Feuer- und Rettungswache 1, des Rettungs- und Notarztdienstes sowie des Führungsdienstes. Unterstützung erhielt die Bonner Feuerwehr von den Feuerwehren des Rhein-Sieg-Kreises aus Niederkassel und Bornheim mit drei Booten, der DLRG mit ebenfalls drei Booten und landseitigen Kräften der beteiligten Feuerwehren und Rettungsdienste.

