Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geldbeutel aus Skoda gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 07.30 Uhr und 18.10 Uhr etwas Verdächtiges in der Teckstraße in Böblingen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe eines Skoda ein, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Anschließend gelangte der Dieb in den PKW und stahl einen Geldbeutel, der im Fahrzeug lag. Im dem Portemonnaie befanden sich eine kleinere Summe Bargeld sowie diverse persönliche Dokumente. Der Wert des Diebesguts wurde auf einen etwa dreistelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

