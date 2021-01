Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Taschendieb gefasst

Boizenburg (ots)

Kurz nach einem Taschendiebstahl in Boizenburg hat die Polizei am frühen Montagabend einen Tatverdächtigen gefasst. Der 25-jährige Tatverdächtige soll zuvor auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwartower Straße einer Frau die Handtasche gestohlen haben. Die Frau war gerade im Begriff Einkäufe in ihren PKW zu verstauen, als der Täter mit einem Fahrrad direkt an ihrem Einkaufswagen vorbeifuhr und daraus die Handtasche stahl, in der sich persönliche Papiere, Bargeld sowie das Smartphone des Opfers befanden. Das Opfer bemerkte den Diebstahl sofort und lief dem Täter kurz hinterher. Dieser flüchtet jedoch mit seinem Fahrrad. Ein Zeuge informierte unmittelbar darauf die Polizei, die anhand der guten Personenbeschreibung den mutmaßlichen Handtaschendieb etwa 30 Minuten später im Stadtgebiet antreffen und ihn vorläufig festnehmen konnte. Bei ihm entdeckte die Polizei einen Teil der gestohlenen Gegenstände. Die Handtasche des Opfers hatte der Täter, nachdem er den kompletten Inhalt entnommen hatte, weggeworfen. Ein Fährtenhund der Polizei fand später die leere Handtasche des Opfers im Stadtgebiet. Gegen den 25-jährigen Ukrainer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell