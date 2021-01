Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei erstattet Strafanzeige gegen Fahrer von Unglückslaster

Neustadt-Glewe/ StolpeNeustadt-Glewe/ Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kühllaster am späten Samstagabend auf der BAB 24 zwischen Neustadt- Glewe und Parchim hat die Polizei gegen den 39-jährigen LKW- Fahrer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Hintergrund ist die Aussage des ukrainischen Fahrers, der eigenen Angaben zufolge kurz am Lenkrad seines mit Tiefkühlfisch beladenen Lasters eingeschlafen sei. Dabei geriet der LKW außer Kontrolle und kippte auf die Seite. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. An dem Unfallfahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Im Zuge der Bergung des LKW musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin von Samstag 23:00 Uhr bis Sonntag 14:30 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitung über Parchim war für diesen Zeitraum eingerichtet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell