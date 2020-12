Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201215.6 Itzehoe: Einbruch in Reihenhaus

ItzehoeItzehoe (ots)

Am Montag ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Itzehoe gekommen. Ob die Täter Beute machten, ist unklar, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 18.50 Uhr suchten Unbekannte das Grundstück in der Pünstorfer Straße auf. Vermutlich über den Garten näherten sie sich einem Fenster und drangen gewaltsam über dieses in das Gebäude ein. Ob die Einbrecher aus dem Inneren etwas entwendeten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch unklar. Der Sachschaden, den die Täter anrichteten, dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell