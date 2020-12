Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201215.3 Kellinghusen: Einbruch in Lagerhalle

KellinghusenKellinghusen (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in eine Lagerhalle in Kellinghusen eingestiegen und haben aus dieser Tierfutter im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, begaben sich Einbrecher mit einem Fahrzeug zu einer Lagerhalle in der Lehmbergstraße. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten aus diesem auf Paletten gelagerte Hundefutterdosen, insgesamt 3.600 Stück im Wert von 3.000 Euro. Ob die Diebe weitere Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Eindringlinge dürften die Dosen in ein Fahrzeug verladen haben, das sie zuvor auf einem benachbarten Grundstück abgestellt haben.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

