POL-IZ: 201215.1 Heide: 95 Euro entwendet

Während des Einkaufs in einem Heider Supermarkt hat ein Unbekannter einer Frau das Portemonnaie entwendet. Hinweise auf den Täter gibt es nicht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 09.40 Uhr bezahlte eine 63-Jährige in dem Edeka-Markt in der Hamburger Straße ihren Einkauf. Im Anschluss begab sie sich in den benachbarten Rossmann-Laden, wo sie kurz darauf den Diebstahl ihrer Geldbörse samt Inhalt aus ihrem Rucksack feststellte. In der Brieftasche befanden sich neben Bargeld diverse Papiere und Karten, die sich später auf der Damentoilette wieder anfanden. Lediglich die 95 Euro hatte der Dieb einbehalten.

Verdächtige Personen bemerkte die Dithmarscherin während des Shoppens nicht. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

