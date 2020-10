Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin fährt auf Lkw auf und wird schwer verletzt: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am heutigen Freitagnachmittag ereignete sich auf der Dresdener Straße ein Unfall, bei dem eine 85-jährige Autofahrerin auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr und hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach dem Zusammenstoß fuhr der beteiligte Lkw unerkannt davon. Ob der Fahrer den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hat, ist bislang noch ungeklärt. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Auffahrunfall beobachtet haben und Hinweise auf den beteiligten Lkw geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 13:45 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 85-Jährige aus dem Landkreis Kassel mit ihrem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen der Dresdener Straße aus Richtung Sandershäuser Straße kommend in Richtung Scharnhorststraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie in Höhe der Königinhofstraße auf den vorausfahrenden Lkw auf. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Frau, die ein Rettungswagen anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus brachte. An ihrem Pkw, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand Totalschaden. Der Lkw, zu dem bislang noch keine näheren Informationen vorliegen, fuhr nach dem Zusammenstoß in Richtung Scharnhorststraße weiter.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den beteiligten Lkw geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell