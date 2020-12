Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201214.9 Itzehoe: Erneut untauglicher Einbruchsversuch

ItzehoeItzehoe (ots)

Nachdem Einbrecher bereits am 8. Dezember 2020 vergeblich versucht hatten, in eine Bar in Itzehoe einzudringen, gingen Unbekannte das Objekt am Wochenende erneut an und scheiterten wiederholt.

Zu Monatsbeginn nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest, die in die Shisha-Lounge am Sandberg einzudringen beabsichtigten. Am vergangenen Wochenende stellte der Verantwortlich nun wieder frische Hebelmarken an zwei Zugangstüren zu seinem Laden fest. Allerdings führten auch die neuen Gewalteinwirkungen nicht zum Öffnen des Gebäudes, so dass lediglich ein Sachschaden von noch nicht zu beziffernder Höhe entstand.

Hinweise auf die Täter, die im Zeitraum von Samstag, 0.00 Uhr, bis Sonntag, 15.00 Uhr, aktiv waren, gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

