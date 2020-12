Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt; Rotlichtmissachtung führt zu Straßenbahnunfall

MannheimMannheim (ots)

Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Freitag gegen 16.00 Uhr die Rheinstraße in Richtung Planken und missachtete beim Linksabbiegen Höhe D 6/E6 das Rotlicht, weshalb es zum Zusammenstoß mit einer querenden Straßenbahn kam. Der 51-jährige und seine beiden Kinder, die auf der Rückbank saßen, wurden in ein Krankenhaus gebracht, dass sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Lediglich der Verursacher wurde leicht verletzt. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr war bis 17.30 Uhr eingeschränkt.

