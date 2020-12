Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Streit unter Arbeitskollegen eskaliert

MannheimMannheim (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18:40 Uhr in einem Logistikunternehmen, im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt, zu einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte das Nichttragen einer Warnweste, auf dem Betriebsgelände der Firma, Anlass der Auseinandersetzung gewesen sein. In deren Verlauf fügte der 40-jährige Beschuldigte dem 39-jährigen Geschädigten eine Stichverletzung im Bereich des Oberarmes zu. Der Geschädigte konnte nach ambulanter Behandlung in einem Mannheimer Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei Heidelberg, sowie das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt haben die Ermittlungen übernommen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

