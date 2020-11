Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl und Sachbeschädigung an Schule (16.11.2020)

BlumbergBlumberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung, den Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag und Montag an einer Realschule in der Achdorfer Straße begangen haben. Die Täter entwendeten drei Hinweisschilder der Schule und beschmierten die Rückwand einer Sporthalle mit einem schwarzen Stift. Insgesamt verursachten sie Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 4779361, in Verbindung zu setzen.

