Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

SchrambergSchramberg (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 13. November, gegen 13.45 Uhr in der Kirnbachstraße ereignet hat. Eine 45-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Mercedes von der Kirnbachstraße nach links in die Berneckstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer, der aus diesem Grund ebenfalls stoppte. Eine 44-jährige, die hinter dem 18-jährigen unterwegs war, fuhr aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Citroen auf den stehenden VW auf. Dieser wiederrum wurde auf den Mercedes geschoben. An dem Citroen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der VW wurde in Höhe von circa 1.000 Euro und der Mercedes von rund 2.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

