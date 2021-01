Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Desinfektionsmittel schützt vor Viren, nicht vor Strafen

Iserlohn (ots)

Ein Dieb wäscht seine Hände möglicherweise in 500 Flächendesinfektionstüchern oder vier Litern Handdesinfektionsmitteln. Diese Artikel verschwanden jedenfalls am gestrigen Montagnachmittag aus einem Hausflur an der Elisabethstraße. Der Empfänger hatte sein Paket dort deponiert. Abends war es weg. Und damit außerdem 400 Einweghandschuhe, 50 Mund-Nase-Schutze und 50 Einmaletuis für Werkzeuge. Die Polizei warnt: Desinfektionsmittel schützt vor Viren, aber nicht vor Strafen! Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell