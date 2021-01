Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche angezeigt.

Iserlohn (ots)

Waldemeistraße In der Zeit vom 07.01. - 10.01.2021 verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zu einem dortigen Wohnhaus, indem sie mit einem Stein die Terrassenscheibe einschlugen. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten und Behältnisse flüchteten die Täter über die Terrasse in unbekannte Richtung mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten.

Vandalen in Schule Am vergangenen Freitag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter sich Zutritt zur geschlossenen Schule am Bömbergring verschafft hatten. Im Gebäude machten sie sich im 3. OG breit. Hier beschädigten sie Waschbecken, eine Fahrstuhltür, einen Elektroschrank und entwendeten einen Funkverteiler.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371-9199-0) entgegen.

