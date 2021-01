Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto verletzt Radfahrer schwer - Unfallzeugen gesucht

EssenEssen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Ein Auto verletzte Donnerstagabend (7. Januar), im Essener Nordviertel, einen Radfahrer schwer. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Gegen 19:25 Uhr war eine Renault-Fahrerin auf der Süderichstraße unterwegs. An der Einmündung Karolingerstraße / Süderichstraße tastete sie sich mit dem Clio nach eigenen Angaben langsam in den Einmündungsbereich vor. Vermutlich übersah sie hierbei einen querenden Radler, der die Karolinger Straße befuhr. Die 26 Jahre alte Frau stieß mit dem 20-jährigen Zweiradfahrer zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Zur stationären Aufnahme brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Im Moment steht nicht fest, aus welcher Richtung der Mountainbike-Fahrer kam. Einen Helm trug der Schwerverletzte zur Unfallzeit offenbar nicht.

Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

