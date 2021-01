Polizei Essen

POL-E: Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Silvesterrandale am Altenessener Markt

EssenEssen (ots)

45326 E.-Altenessen: Wie bereits berichtet kam es in der Silvesternacht zu schweren Sachbeschädigungen am Altenessener Markt - ausgelöst von einer Gruppe Männer, die unter anderem ein Haltestellenhaus, mehrere Mülleimer sowie Werbetafeln zertrümmerten oder in Brand setzten.

Ein Video, welches kurz darauf in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, zeigt einige der Tatverdächtigen unmaskiert bei der Tatausführung.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4803116

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungskommission soll es sich bei den Tätern überwiegend um Personen mit Migrationshintergrund (türkisch, kurdisch-libanesisch) handeln, die einen engen räumlichen Bezug zum Stadtteil Altenessen haben. Ausschnitte aus dem Video sowie ein Lichtbild aus einer Überwachungskamera stehen nun zur Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung.

Link zu den Fahndungsbildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-landfriedensbruch-sachbeschaedigung Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

