POL-KA: (KA) Karlsruhe - Taschendiebe in Einkaufsmarkt aktiv

Gleich drei Kunden eines Einkaufsmarktes in der Carl-Metz-Straße wurde am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigten bemerkten erst an der Kasse, dass die Geldbörse fehlte. Neben Bargeld erbeuteten die Diebe auch persönliche Papiere der Geschädigten.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Weiteren Informationen erhalten sie unter https://www.polizei-beratung.de

