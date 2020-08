Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenlaterne und Schaltkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Straßenlaterne sowie einen Schaltkasten in der Karlsruher Ludwig-Erhard-Alle. Durch starkes Rütteln am Masten der Straßenlaterne brach diese ab und knickte um. Samt Masten wurde die Laterne komplett beschädigt. An gleicher Örtlichkeit wurde zudem ein Schaltkasten für das Kabelfernsehen gewaltsam aufgebrochen. Die Steuerungseinheit im Kasten wurde nach aktuellem Stand nicht beschädigt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

