POL-KS: So klappt der Start in die Motorradsaison: Polizei gibt Tipps

Kassel

Nordhessen:

Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen steht dem Start in die neue Motorradsaison nichts mehr im Wege. Auch über die Osterfeiertage dürften auf den nordhessischen Straßen wieder vermehrt Kräder unterwegs sein. Leider kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, bei denen Motorradfahrer schwer verletzt werden oder ums Leben kommen. In Nordhessen gab es im Jahr 2018 zwölf und im Jahr 2019 sieben tödliche Motorradunfälle. Im vergangenen Jahr waren es laut Statistik abermals sieben Unfälle, bei denen Kradfahrer ums Leben kamen. Um Motorradfahrer zu Beginn der Saison hinsichtlich der Gefahren zu sensibilisieren, gibt die Polizei Tipps, wie man sich und die Maschine bestmöglich vorbereiten kann.

Vor der ersten Saisonfahrt: Technik gründlich checken

Vor der ersten Saisonfahrt gibt die Polizei zum Check der Maschine folgende Tipps:

- Reinigen Sie das Motorrad gründlich und überprüfen Sie es auf Mängel oder Roststellen.

- Checken Sie die Batterie und prüfen Sie, ob diese ausreichend gefüllt und geladen ist.

- Prüfen Sie den Stand von Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel und füllen Sie bei Bedarf nach.

- Testen Sie bei laufendem Motor sowohl Lichtanlage als auch die elektronische Anlage, z.B. Kupplungs- und Seitenständerschalter.

- Überprüfen Sie die Antriebskette nicht erst kurz vor dem Start, sondern spätestens am Vorabend, denn nur so kann das aufgetragene Kettenfett richtig einwirken.

- Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt unbedingt die Bremsscheiben und -beläge. Zur Funktionsprüfung der Bremsen den Druckpunkt am Hebel und den Tritt aufs Pedal zu checken. Sind sie deutlich und präzise spürbar? Auch die Bremsleitungen sind zu überprüfen - sie dürfen weder porös noch undicht sein. Bei Fehlern oder Mängeln an der Bremsanlage sollten Sie die Maschine stehen lassen und von einer Werkstatt prüfen und reparieren lassen.

- Prüfen Sie den Profilzustand, den Luftdruck und das Alter der Reifen (wenn Sie in der letzten Saison wenig gefahren sind). Die Reifen haben weniger als 1,6 Millimeter Profil oder sind älter als sechs Jahre? Dann sind auf jeden Fall neue fällig.

- Eventuelle Mängel auf jeden Fall vor Fahrtbeginn reparieren oder reparieren lassen.

Sicher unterwegs - mit der richtigen Motorradkleidung

Die richtige Kleidung erhöht nicht nur den Fahrkomfort, sie kann auch die passive Sicherheit beim Motorradfahren deutlich verbessern. Neben Helm, Handschuhen und Schutzkleidung sind vor allem in den manchmal noch erstaunlich kühlen Frühlingstagen eine warme Funktionsunterbekleidung sowie ein Nierengurt bzw. Rückenprotektor zu empfehlen. Mit kontrastreicher Kleidung sind Sie als Motorradfahrer für andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar. Ihr Haupt- und Anti-Beschlag-Visier sollten Sie auf Kratzer untersuchen und gegebenenfalls austauschen.

Defensiv fahren - besonders auf den ersten Touren

Nicht nur die Motorradfahrer müssen sich erst wieder ans Fahren und an ihre Maschine gewöhnen, auch für Autofahrer ändert sich mit den Zweirädern nun die Verkehrslage. Gerade zu Beginn der Motorradsaison unterschätzen Autofahrer Geschwindigkeit und vor allem Beschleunigungsvermögen der Zweiräder. Darum sollten alle Verkehrsteilnehmer zu jeder Zeit rücksichtsvoll und vorausschauend fahren. Eine defensive Fahrweise ist auch deshalb angebracht, weil es in der Übergangszeit vor allem in Waldstücken und auf Brücken morgens noch feuchte und glatte Straßenabschnitte geben kann. Vielerorts sind die Straßenoberflächen durch Frost beschädigt, so dass sich zum Teil große und tiefe Schlaglöcher bilden. Diese können für Biker gefährlich werden. Für Motorradfahrer ist die neue Saison stets wieder ein kleiner Neubeginn. Motorradfahren ist Sport und jeder Sport braucht eine Aufwärmphase. Dass diese nach der Winterpause länger ausfallen sollte, ist eigentlich selbstverständlich. Gerade zum Saisonstart müssen Sie sich gedanklich und auch körperlich darauf vorbereiten, um Risiken zu minimieren. Beginnen Sie nicht gleich mit einer großen Runde, sondern starten Sie mit einigen kürzeren Eingewöhnungstouren. So geben Sie Körper und Geist die Chance, sich schrittweise wieder an die Herausforderungen des Motorradfahrens zu gewöhnen. Die Teilnahme an einem Motorradtraining ist ebenfalls ein idealer Start in die Motorradsaison. Die Programme werden bundesweit angeboten.

