Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung zu "Schwerer Verkehrsunfall zwischen Borken und Raesfeld"

Borken (ots)

Wie am Donnerstag berichtet, war es gegen 15.40 Uhr am gleichen Tag zu einem Verkehrsunfall auf der B70 in Borken-Marbeck gekommen. Ein 79-Jähriger hatte die Straße in Richtung Raesfeld befahren. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Borkener wegen eines technischen Defekts im Abschnitt zwischen Horstmanns Heide und Rogeriusstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen; Kräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem havarierten Fahrzeug, ehe ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus brachte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.

