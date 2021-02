Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallzeuge gesucht

Bocholt (ots)

Das Verkehrskommissariat in Bocholt sucht den Zeugen einer Unfallflucht. Das Geschehen hatte sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Langenbergstraße abgespielt: Ein Unbekannter hatte beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigte und danach wegfuhr. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte den Fahrer des beschädigten Autos, als dieser kurz darauf zu seinem Wagen kam. Die Ermittlungen führten zu dem Verursacher - dieser gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Die Polizei bittet den Augenzeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

