Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus an der Butterlandstraße

Gronau (ots)

Zwei Uhren und Bargeld haben Unbekannte in Gronau am Donnerstag erbeutet. Die Täter brachen in ein Wohnhaus an der Butterlandstraße ein und durchwühlten die Räume im Erdgeschoss. Wie die Einbrecher in das Gebäude gelangten, ist derzeit unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen 08.15 und 20.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

