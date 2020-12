Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rennrad aus Kleintransporter gestohlen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Erlenbach aus einem Kleintransporter ein teures Rennrad gestohlen. Die Diebe machten sich zwischen 18 Uhr und 7:30 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen. Außer dem neonblauen Fahrrad der Marke "Stevens Prestige Carbon" stahlen die Täter noch einen Geldbeutel mit EC-Karte und Ausweisdokumenten. Der Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro beziffert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

