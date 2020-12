Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handwerker verhindert Enkeltrickbetrug

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Handwerker hat am Mittwoch im Stadtgebiet möglicherweise einen Enkeltrickbetrug verhindert. Der Mann arbeitete für eine Seniorin und bekam währenddessen mit, dass die Frau mehrere tausend Euro von ihrer Bank abgehoben hatte. Das Geld wollte sie ihrem angeblichen Enkel geben, der in Mannheim in einen Unfall verwickelt sei. Der Enkel habe angerufen und gesagt, wenn sie ihm das Geld nicht gebe, würde er seinen Führerschein verlieren. Die Seniorin war danach noch von einem angeblichen Anwalt und einer angeblichen Bankangestellten angerufen worden. Geschickt fragten sie die Rentnerin aus und setzen sie unter Druck. Der Handwerker erkannte den Bluff, die Masche mit sogenannten Schockanrufen war ihm bekannt. Der Mann alarmierte die Polizei. Die Beamten klärten die Frau über die Vorgehensweise der Betrüger auf. Gegenüber den Polizisten versicherte sie Seniorin, dass sie das Geld nur ihrem Enkel und keinen fremden Personen übergeben hätte. Vorsorglich begleitete eine Polizeistreife die Rentnerin zur Bank, wo sie ihr Geld wieder einzahlte. Wegen des Betrugs hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell