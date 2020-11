Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Lkw streift Anhänger auf Autobahn - erheblicher Sachschaden

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 24.11.2020, gegen 11 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer auf der A98 zwischen Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte. Aus nicht bekanntem Grund kam er hier nach rechts auf den Standstreifen und streifte einen dort aufgestellten Anhänger mit einer mobilen Verkehrsleittafel. Nach dem Streifvorgang fuhr der Lkw weiter in Richtung Weil am Rhein. Durch einen weiteren Autofahrer konnte der Lkw-Fahrer nach einigen Kilometern zum Anhalten bewegt werden. Der Schaden an dem Anhänger dürfte bei etwa 30.000 Euro liegen, am Lkw selbst etwa bei 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht.

