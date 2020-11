Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 40-Jähriger greift Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an und beleidigt Polizeibeamte

FreiburgFreiburg (ots)

Einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beleidigt und körperlich angegangen haben soll ein 40-Jähriger am 20.11.2020 im Jobcenter in der Lehener Straße in Freiburg.

Zeugenaussagen zufolge betrat der Mann um circa 11 Uhr das Gebäude ohne Maske. Als er vom Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf angesprochen wurde, soll es zunächst zu Beleidigungen durch den 40-Jährigen gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der Mann den Geschädigten angespuckt und versucht ihn zu schlagen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Der 40-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch Mitarbeiter der Sicherheitsfirma festgehalten. Der Mann beleidigte im weiteren Verlauf die eingesetzten Polizeikräfte, einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis missachtete der 40-Jährige trotz wiederholter Aufforderung, sodass er vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste.

Der Mann muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung rechnen.

