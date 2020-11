Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Überladener Langholztransport gestoppt

FreiburgFreiburg (ots)

Ein mit Langholz beladener Sattelzug fiel einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Freiburg am Montagmorgen, 23.11.2020 am Rimsinger Ei auf. Die Ladefläche des Sattelaufliegers war bis über die Spitzen der Runngen (senkrecht stehenden Ladungsstreben) hinaus mit waldfrischen Fichtenstämmen beladen, weshalb sich der Verdacht der Überladung ergab. Zur beweissicheren Feststellung des Gesamtgewichts wurde der Sattelzug zwecks Verwiegung zur Brückenwaage gelotst. Hier bestätigte sich der Verdacht der Beamten, denn die Verwiegung durchbrach die "magische Grenze" von 50 Tonnen. Daher untersagte die Streife dem Fahrer die Weiterfahrt und er musste an Ort und Stelle einen Teil der Ladung abladen.

Aufgrund der Überladung von über 25 Prozent wurde gegen den Fahrer des Sattelzugs ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wird bei der Bußgeldstelle beim Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald ein Verfallverfahren angeregt.

