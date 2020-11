Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heitersheim: Fast 5000EUR Sachschaden durch Vandalismus

FreiburgFreiburg (ots)

Bereits in der Nacht vom 22.10. auf den 23.10.2020 kam es an der Johanniterschule in Heitersheim zu einer mutwilligen Beschädigung am Schulgebäude. Eine Fensterscheibe im Erdgeschoss der Grundschule wurde eingeschlagen und die Verglasung der Eingangstür beschädigt.

Zu einer weiteren Beschädigung an der Johanniterschule kam es vom 14.11. auf den 15.11.2020. Hier wurden zwei Glasscheiben, vermutlich durch den Einsatz einer Gaspistole, beschädigt.

Im Zeitraum vom 20.11. bis zum 23.11.2020 wurde zuletzt eine Scheibe der Bürgersaal-Fassade an der Malteserhalle beschädigt.

Das Polizeiposten Heitersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen gesehen oder kann Hinweise zu den Taten geben? Das Polizeirevier Müllheim ist unter der Telefonnummer 07631-17880 erreichbar.

