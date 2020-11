Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - weißer Mercedes-Benz Sprinter beschädigt - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montagmorgen, 23.11.2020, ist ein im Lusring in Schopfheim geparkter weißer Mercedes-Benz Sprinter beschädigt worden. Der Mercedes war von 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr auf einem Parkstreifen abgestellt. Vermutlich beim Ausparken dürfte ein unbekanntes Fahrzeug den Sprinter am Heck touchiert haben. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Laut einer Zeugenbeobachtung hatte ein Lkw, der mit drei Fahrzeuge beladen war, hinter dem Sprinter geparkt. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Auf weitere Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0.

