Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: In Baucontainer eingedrungen - Baumaschinen entwendet

FreiburgFreiburg (ots)

Zwei Baustellen haben Unbekannte über das vergangene Wochenende, 20.-23.11.2020, in Todtnau heimgesucht und sind in dortige Baucontainer eingedrungen. Während auf der Baustelle in der Oberen Sonnhalde in Todtnau nach derzeitigem Kenntnisstand nichts gestohlen worden sein dürfte, wurde aus einem Container einer Baustelle in Geschwend mehrere Baumaschinen entwendet. Hier kamen zwei Akkuschrauber, zwei Trennschleifer, eine Kettensäge und eine Tauchpumpe weg. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (Kontakt 07673 8890-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

