Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betrugsversuche scheitern

Betrüger legt genervt auf

Gronau (ots)

Zu einem Betrugsversuch kam es in der vergangenen Woche in Gronau und zu einem weiteren am gestrigen Donnerstag.

Am Dienstag vergangener Woche rief ein Betrüger eine 64-Jährige an und gab sich als Sohn der Angerufenen aus. Dieses Gespräch stellte sich eindeutig als Betrugsversuch dar. Die Angerufene hat gar keinen Sohn. Sie beendete das Gespräch.

Am Donnerstag rief zunächst eine angebliche Nichte bei einer 83-Jährigen an. Bereits nach den ersten Worten erkannte die Rentnerin jedoch den Betrugsversuch. Sie "spielte" aber mit und führte das Gespräch weiter. Das Telefonat beendete die Betrügerin und kündigte an, dass sie sich später nochmals melden würde. Diesem angekündigten Anruf kam aber ein angeblicher Polizeibeamter zuvor. Dieser Betrüger stellte sich als Beamter der Kripo Münster vor. Er fragte die 83-Jährige, ob sie einen Anruf einer angeblichen Nichte erhalten habe. Sie seien bereits lange hinter dieser Betrügerin her. Genaueres könnte ein weiterer Beamter sagen. Die Angerufene wurde aufgefordert, die Tasten Sternchen (*) und die Ziffern 110 zu wählen, was sie auch tat. Nachdem der Anrufer angeblich wechselte, fragte nun ein weiterer, auch falscher Polizeibeamter die Frau nach ihren Wertsachen aus. Der Betrüger legte auf, nachdem die Frau nicht die vom Täter gewünschten Antworten gab.

Sie habe nach einem früheren Betrugsversuch eine Beratung von der echten Polizei erhalten und die kriminelle Masche sofort erkannt, erklärte die Gronauerin abschließend.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell