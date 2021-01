Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15.01.-17.01.2021 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Lüneburg: Einbruch in Jugendcafe

Unbekannnte brachen in der vergangenen Woche in ein Jugendcafe in der Finkstraße in Lüneburg ein und entwendeten dort aus einer Kasse Bargeld. Dieses wurde am Freitagmittag bemerkt und der Polizei gemeldet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter Tel. 04131/83062215 melden.

Wittorf: Geschwindigkeitsmessanhänger beschädigt

Ein in Wittorf aufgestellter Geschwindigkeitsmessanhänger des Landkreises Lüneburg wurde im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bardowick unter Tel. 04131/799400 melden.

Lüneburg: Mehrere Einbrüche in Gartenlauben

In einer Kleingartenkolonie an der Stöteroggestraße kam es zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Zunächst wurde am Samstagmorgen lediglich ein Einbruch gemeldet, die Polizeibeamten vor Ort stellten aber bei der Tatortaufnahme zwei weitere Einbrüche fest. Es wurden diverse Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter Tel. 04131/83062215 melden.

Südergellersen OT Heiligenthal: Versuchtes Aufsprengen von Zigarettenautomat

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomat in Südergellersen OT Heiligenthal aufzusprengen, welches misslang. Hinweise bitte an die Polizeistation Reppenstedt unter Tel. 04131/244480 melden.

Lüneburg: Versuchte Einbrüche

Von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Ochtmissen einzubrechen. Der Versuch eine Terrassentür aufzuhebeln gelang jedoch nicht. Des Weiteren wurde versucht in eine Wohnung in der Wilhelm-Leuschner-Straße einzubrechen. Unbekannte versuchten das Schloss-Türschild der Wohnungstür abzuschrauben und wurden vmtl. hierbei gestört, sodass von der weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter Tel. 04131/83062215 melden.

Lüneburg: Sachbeschädigung an der St. Johanniskirche

Unbekannte verursachten einen Brandschaden an der Eingangstür der St. Johanniskirche. Dieses wurde am Samstagmittag festgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter 04131/83062215 melden.

Lüneburg: Essen angebrannt

Am späten Samstagnachmittag kam es im Stadtteil Kaltenmoor zu einer Auslösung eines Brandmeldealarms in einer Wohnung. Nachbarn bemerkten dieses und alarmierten die Feuerwehr. Der Bewohner wurde nach Öffnung der Wohnungstür durch die Feuerwehr geweckt. Auf dem Herd war Essen angebrannt. Der Bewohner wurde auf Grund einer Rauchentwicklung in der Wohnung vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Lüneburg: Überfall auf Tankstelle

Am Sonntagmorgen wurde in Lüneburg eine Tankstelle in der Straße Vor dem Neuen Tore überfallen. Der derzeit unbekannte Täter erbeutete unter Vorhalt eines Messers mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß. Zusammenhänge mit gleichgelagerten Straftaten aus dem vergangenen Jahr werden geprüft. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter Tel. 04131/83062215 melden.

Lüneburg: zahlreiche Verstöße gegen Corona-Auflagen

Insgesamt wurden bis zum Sonntagmorgen 19 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet. Einmal handelte es sich hierbei um eine private Feier, welche der Polizei gemeldet wurde. Hier wurden bei einer Überprüfung mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt. Bei den weiteren Verstößen wurden im Rahmen von Kontrollen jeweils mindestens drei Personen aus verschiedenen Haushalten in Pkw angetroffen. Ein Mund-Nasen-Schutz wurde ebenfalls nicht getragen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg:

Verstöße gegen Corona - Auflagen

Auch an diesem Wochenende wurde wieder ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Richtlinien der geltenden Corona - Verordnung gelegt. Es wurden sowohl präventive Kontrollen durchgeführt als auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Festgestellte Ordnungswidrigkeiten wurden im Zuge dessen nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Lüchow

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr, ereignete sich in der Burgstraße in Lüchow ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte der unbekannte Unfallverursacher einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Fahren unter dem Einfluss von Drogen im Amt Neuhaus

Am Samstagmittag kontrollierten Beamte einen Fahrzeugführer in Haar in der Nähe von Neuhaus. Ein durchgeführter Drogentest im Rahmen der Kontrolle verlief positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Gartenzaun in Höhbeck touchiert

Am Samstagvormittag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in Höhbeck im Ortsteil Vietze in der Kapellenstraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte hierbei mit einem Gartenzaun eines Grundstücks und zwei Hinweisschildern. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Landkreis Uelzen:

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Uelzen geriet in der Nacht zum Samstag in eine Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 4. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand und 0,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Verkehrskontrollen

Die Polizei führte am Wochenende an mehreren Kontrollpunkten in Stadt und Landkreis Uelzen Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden diverse Verstöße festgestellt:

- Am Freitagnachmittag kontrollierten die Ordnungshüter in Ebstorf. Hierbei stellten die Beamten Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen die Pflicht zur Ladungssicherung und gegen die Gurtpflicht fest. Es wurden Strafverfahren eingeleitet bzw. Verwarngelder erhoben. - In der Nacht von Samstag auf Sonntag legten die Beamten ihr Augenmerk auf eine Gruppe Heranwachsender bzw. junger Erwachsener, welche seit geraumer Zeit häufig die Nachtruhe der Anwohner des Hammersteinparkplatzes und weiterer größerer Flächen in der Stadt stören.

Insgesamt wurden in dieser Nacht Verstöße wegen Telefonierens am Steuer (1), Lärmbelästigung durch das Abspielen lauter Musik (2), das unnötige Laufenlassen des Motors (2), unnützes Hin-und Herfahren (1), gegen die Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung (3), aber auch wegen des Überschreitens des Termins für die Hauptuntersuchung (2) geahndet.

Verstoß gegen Corona-Bestimmungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei eine Feier und eine davon ausgehende Ruhestörung im Stadtgebiet Uelzen gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten in der Wohnung vier junge Leute aus verschiedenen Haushalten fest. Da dies nach der derzeit gültigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen nicht zulässig ist, wurden gegen alle angetroffenen Personen Anzeigen gefertigt.

