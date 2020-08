Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Angriff mit einer Glasflasche

Mainz-Bahnhofplatz (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 05:30 Uhr ein 42-jährer Mann aus Wiesbaden mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Der 42-Jährige war zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer anderen männlichen Person verwickelt. Im weiteren Verlauf des Streites schlug dieser Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf des Opfers ein. Durch die Schläge stürzte der 42-Jährige zu Boden. Auch auf dem Boden liegend, ließ der Täter nicht vom Opfer ab, sondern schlug weiter zu. Der Mann aus Wiesbaden zog sich am Kopf bzw. dem rechten Unterarm mehrere Schnittverletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der mit weißem T-Shirt bekleidete schwarzhaarige Täter vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 (Tel.: 06131-654210 oder pimainz2@polizei.rlp.de)in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3335

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell