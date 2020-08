Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Nach Diebstahl von zwei hochwertigen Sonnenbrillen - Ladendieb vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des 26.08.2020 kam es in einem Kaufhaus auf der Poststraße in der Bonner City zu einem Ladendiebstahl. Mitarbeiter des Geschäftes hatten gegen 17:00 Uhr einen jungen Mann beobachtet, der sich im Verkaufsbereich für Sonnenbrillen aufhielt, zwei Sonnenbrillen im Gesamtwert von 350,00 Euro einsteckte und dann den Kassenbereich ohne Bezahlung passierte. Der Verdächtige wurde von den Mitarbeitern angesprochen und schließlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten. Die Einsatzkräfte nahmen den 27-Jährigen, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt ist, vorläufig fest. Das zuständige KK 36 führt nun die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

