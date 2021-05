Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Sattelzug kippt nach Ausweichmanöver um - mutmaßlicher Verursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.05.2021, ist ein Sattelzug auf der L 163 bei Jestetten nach einem Ausweichmanöver umgekippt. Gegen 18:50 Uhr befand sich der Sattelzug auf dem geraden Streckenabschnitt vor Jestetten, als diesem ein Lkw mit Anhänger und seitlicher Werbeaufschrift aus Richtung Jestetten entgegenkam. Dieser Lkw soll zumindest teilweise auf dem linken Fahrstreifen gefahren sein, so dass der 44 Jahre alte Sattelzugfahrer auswich, um einen Unfall zu verhindern. Der Sattelzug kam auf das Bankett und kippte um. Der Fahrer wurde vom verständigten Rettungsdienst untersucht und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Sattelzug musste mit Hilfe eines Kranes geborgen werden. Währenddessen war die Landstraße komplett gesperrt. Das mit Dieselkraftstoff kontaminierte Erdreich wurde abgetragen. Die Rettungs- und Bergemaßnahmen wurden von der Feuerwehr unterstützt, die mit vier Fahrzeugen im Einsatz war. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug liegt bei rund 30000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Lkw-Gespann.

