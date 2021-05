Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Pöbelnder Mann kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein pöbelnder Mann ist am Dienstagabend, 18.05.2021, in Laufenburg in Gewahrsam genommen worden. Gegen 21:15 Uhr war die Polizei von einem Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes verständigt worden. Gegen den 68 Jahre alten Mann bestand ein Hausverbot, welches dieser ignoriert hatte. Als er darauf angesprochen wurde, beleidigte er den Angestellten. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der betrunkene Mann uneinsichtig und überhäufte sie mit unflätigen beleidigenden Äußerungen. Er wurde in Gewahrsam genommen und Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung wurden aufgenommen.

