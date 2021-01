Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Automatensprenger in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben in der letzten Woche drei Männer im Alter von 21, 24 und 26 Jahren ermittelt, die im Verdacht stehen am 18.12.2020 einen Geldautomaten an der Mauserstraße aufgesprengt zu haben (siehe Pressemitteilung vom 20.12.2020). Umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur der drei Männer. Dabei sollen die beiden 21 und 24 Jahre alten Männer das Tatwerkzeug, unter anderem die Gasflaschen gekauft haben. Die Sprengung übernahmen der 24-Jährige und sein 26-jähriger Komplize. Offenbar gelang die Sprengung nicht in vollem Maße und die beiden Männer flüchteten ohne Beute. Polizeibeamte nahmen den 21 Jahre alten deutschen Staatangehörigen am 21.01.2021 in Stuttgart fest, die Festnahme des 24-jährigen türkischen Staatsbürgers erfolgte nur wenig später in Leonberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie am 21.01. und am 22.01.2021 einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Durch intensive Ermittlungsarbeit kamen die Beamten auch dem 26-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit auf die Schliche. Er befindet sich bereits seit dem 10.01.2021 in anderer Sache in einer Justizvollzugsanstalt.

